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США выделит региону Китая Тайвань 80 млн долларов на укрепление самообороны

31 августа 2023 17:41
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США одобрили военную помощь китайскому Тайваню. Соответствующее решение приняла администрация Джо Байдена в рамках программы иностранного военного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выделит региону Китая Тайвань 80 млн долларов на укрепление самообороны-1

Фото: pixabay

Сообщается, что в общем Госдепартамент США планирует выделить региону Китая Тайвань сумму до 80 миллионов долларов. Эти средства пойдут на укрепление самообороны, а также на обеспечение безопасности на море. Интересно, что обычно эта программа используется только для суверенных государств. Таким образом, по мнению экспертов, Штаты де-факто отошли от политики одного Китая, признавая независимость острова. Что в дальнейшем лишь усугубит конфликт в регионе. 

# Международная политика # Фотофакт

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