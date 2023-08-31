США выделит региону Китая Тайвань 80 млн долларов на укрепление самообороны

Сообщается, что в общем Госдепартамент США планирует выделить региону Китая Тайвань сумму до 80 миллионов долларов. Эти средства пойдут на укрепление самообороны, а также на обеспечение безопасности на море. Интересно, что обычно эта программа используется только для суверенных государств. Таким образом, по мнению экспертов, Штаты де-факто отошли от политики одного Китая, признавая независимость острова. Что в дальнейшем лишь усугубит конфликт в регионе.