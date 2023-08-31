Страны Центральной Африки готовят экстренный саммит по ситуации в Габоне

Ранее экономическое сообщество уже осудило государственный переворот и призвало восстановить конституционный порядок в стране. Однако, исходя из опыта ЭКОВАС, в Нигере саммит стран Центральной Африки вряд ли сможет на что-то повлиять. Как отмечают эксперты, госперевороты в Мали, Буркина-Фасо и Нигере показали беспомощность любых внешних сил перед усталостью Африки от западной гегемонии. Не зря все революции, произошедшие в регионе за последние два года, напрямую связаны с Францией. Именно Пятая республика потеряла не только союзников, но и военную и экономическую выгоду.