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Страны Центральной Африки готовят экстренный саммит по ситуации в Габоне

31 августа 2023 17:40
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Страны Центральной Африки готовят экстренный саммит по ситуации в Габоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Центральной Африки готовят экстренный саммит по ситуации в Габоне-1

Ранее экономическое сообщество уже осудило государственный переворот и призвало восстановить конституционный порядок в стране. Однако, исходя из опыта ЭКОВАС, в Нигере саммит стран Центральной Африки вряд ли сможет на что-то повлиять. Как отмечают эксперты, госперевороты в Мали, Буркина-Фасо и Нигере показали беспомощность любых внешних сил перед усталостью Африки от западной гегемонии. Не зря все революции, произошедшие в регионе за последние два года, напрямую связаны с Францией. Именно Пятая республика потеряла не только союзников, но и военную и экономическую выгоду.

# Международная политика # Фотофакт

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