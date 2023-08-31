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80% французов не могут позволить себе отдохнуть за границей из-за роста инфляции в стране

31 августа 2023 17:39
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Новости Франции. Cамих французов мало беспокоят амбиции их властей. По-настоящему занимает умы людей инфляция и все последствия, связанные с ней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80% французов не могут позволить себе отдохнуть за границей из-за роста инфляции в стране-1

Так, этот сезон отпусков прошел несколько необычно для пятой республики. В 2023-м большинство французов отдыхали на родине. Поездки заграницу оказались слишком дорогим удовольствием для 80 % жителей. Из-за роста цен люди стали реже посещать и рестораны. А вместо традиционных отелей отдыхающие предпочитали посуточную аренду жилья либо открытые кемпинги. А вот выбор маршрута путешествия уже зависел от климатических показателей. Аномальная жара утомила европейцев, и те активнее выбирали для отдыха горы и северные регионы.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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