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Сильнейшие дожди обрушились на Краснодарский край – потоком воды смыло машины и мосты 

12 июля 2023 13:41
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Новости России. Разрушенные мосты, набережные, дома и магазины. Колоссальный ущерб нанесла стихия Краснодарскому краю России. На регион обрушились сильнейшие дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшие дожди обрушились на Краснодарский край – потоком воды смыло машины и мосты -1

В городе Туапсе за три часа выпало 144 миллиметра осадков.

Сильнейшие дожди обрушились на Краснодарский край – потоком воды смыло машины и мосты -4

Потоки воды мгновенно залили улицы, снося на своем пути машины. Даже здания не выдерживали сильнейшего натиска.

Сильнейшие дожди обрушились на Краснодарский край – потоком воды смыло машины и мосты -7

Без вести пропали четыре человека. В четырех поселках из-за наводнения ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Краснодарского края заявил об эвакуации туристов из опасных зон. Они будут находиться в пунктах временного размещения, пока не сойдет вода.

# Природные катаклизмы # Новости России # Фотофакт

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