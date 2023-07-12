Сильнейшие дожди обрушились на Краснодарский край – потоком воды смыло машины и мосты 

Новости России. Разрушенные мосты, набережные, дома и магазины. Колоссальный ущерб нанесла стихия Краснодарскому краю России. На регион обрушились сильнейшие дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Разрушенные мосты, набережные, дома и магазины. Колоссальный ущерб нанесла стихия Краснодарскому краю России. На регион обрушились сильнейшие дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Туапсе за три часа выпало 144 миллиметра осадков.
Потоки воды мгновенно залили улицы, снося на своем пути машины. Даже здания не выдерживали сильнейшего натиска.
Без вести пропали четыре человека. В четырех поселках из-за наводнения ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Краснодарского края заявил об эвакуации туристов из опасных зон. Они будут находиться в пунктах временного размещения, пока не сойдет вода.