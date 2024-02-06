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Швейцарский композитор сыграл на пианино, подвешенном на башенном кране

06 февраля 2024 10:45
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В Мюнхене швейцарский пианист и композитор Ален Рош устроил невероятный перформанс. Музыкант сыграл на пианино, подвешенном на строительном кране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцарский композитор сыграл на пианино, подвешенном на башенном кране-1

Подвешенный инструмент был изготовлен специально для вертикальных выступлений. Верхняя крышка сделана из оргстекла и водонепроницаема, а клавиатура с подогревом. Сам пианист при этом играет практически лежа на спине.

Швейцарский композитор сыграл на пианино, подвешенном на башенном кране-4

Зрители наслаждаются необычным действом в шезлонгах с наушниками, в которых, кроме рояля, слышны звуки природы. Такие перформансы будут проходить над площадкой, где должен появиться новый концертный зал, до середины лета.

# Музыка

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