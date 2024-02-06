Швейцарский композитор сыграл на пианино, подвешенном на башенном кране

В Мюнхене швейцарский пианист и композитор Ален Рош устроил невероятный перформанс. Музыкант сыграл на пианино, подвешенном на строительном кране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвешенный инструмент был изготовлен специально для вертикальных выступлений. Верхняя крышка сделана из оргстекла и водонепроницаема, а клавиатура с подогревом. Сам пианист при этом играет практически лежа на спине.