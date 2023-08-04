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Швеция превратилась в трудного ребёнка Европы – СМИ

04 августа 2023 06:13
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Новости Швеции. Преступность, инфляция и угроза терактов. Швеция превратилась в трудного ребенка Европы, утверждают местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швеция превратилась в трудного ребёнка Европы – СМИ-1

Государство долгое время считалось одним из самых богатых и безопасных в мире. Однако сегодня это мнение изменилось. Швецию сотрясают преступность, рецессия и угроза терактов. На фоне инфляции основной проблемой для населения стали цены на энергоносители и стоимость аренды жилья. Реальная заработная плата при этом снижается.

# Кризис в ЕС # Новости Швеции # Фотофакт

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