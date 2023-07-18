Прямой эфир

Шеф Пентагона Остин пообещал помочь с созданием в Украине боеспособной армии

18 июля 2023 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Штаты и союзники по Украине продолжают оказывать военную помощь Киеву, в том числе по части создания боеспособной и современной армии. Такое заявление сделал во вторник, 18 июля, руководитель оборонного ведомства США Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

Остин отметил, что будет сделано все возможное, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для этого. Америка и союзники продолжают обучать украинских солдат, а также поставлять тренировочное оборудование для укрепления армии, которая будет способна защитить себя в будущем.

# Международная политика # Ллойд Остин

Другие новости рубрики

Все новости
Военнослужащие ВСУ добровольно сдались в плен на Запорожском направлении
18 июля 2023 13:26

Военнослужащие ВСУ добровольно сдались в плен на Запорожском направлении

Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате обстрела ВСУ деревни Шамино
18 июля 2023 12:52

Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате обстрела ВСУ деревни Шамино

Генерал Сырский: ВСУ не достигнут быстрых результатов в контрнаступлении
18 июля 2023 12:34

Генерал Сырский: ВСУ не достигнут быстрых результатов в контрнаступлении