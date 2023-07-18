Шеф Пентагона Остин пообещал помочь с созданием в Украине боеспособной армии

Штаты и союзники по Украине продолжают оказывать военную помощь Киеву, в том числе по части создания боеспособной и современной армии. Такое заявление сделал во вторник, 18 июля, руководитель оборонного ведомства США Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

Остин отметил, что будет сделано все возможное, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для этого. Америка и союзники продолжают обучать украинских солдат, а также поставлять тренировочное оборудование для укрепления армии, которая будет способна защитить себя в будущем.