Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский заявил, что быстрые успехи в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины почти невозможны, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что восточные и южные направления насыщены минированными полями, защитными препятствиями и опорными пунктами российских войск, что тормозит наступление украинских войск.

Контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях было начато 4 июня. Киев задействовал подготовленные НАТО бригады и западную военную технику, в том числе знаменитые танки Leopard. Однако, как заявил 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинские войска не достигли целей ни на одном направлении, а их потери составили более 26 тыс. военнослужащих, 1244 танка и значительное количество другой техники, включая 21 самолет и 6 вертолетов.