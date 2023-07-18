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Военнослужащие ВСУ добровольно сдались в плен на Запорожском направлении

18 июля 2023 13:26
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Группа украинских военных сдалась добровольно, сообщил командующий российской частью на Запорожском направлении, пишет РИА Новости.

На связь с российским подразделением украинские военнослужащие вышли по гуманитарной радиочастоте, которая указывалась в сбрасываемых над позициями противника листовках. Они заявили о своем намерении добровольно сложить оружие. По словам командира, все подробности были оговорены с украинскими военными, им была предоставлена охрана для перехода через линию фронта. Были предприняты меры, чтобы избежать их уничтожения. В итоге, по словам командира подразделения, операция прошла успешно.

# Международная политика

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