Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

Действующий глава Узбекистана победил на президентских выборах. Он набрал 87,05 % голосов, заявил глава ЦИК страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политологи и наблюдатели заявляют, что процесс голосования прошел без грубых нарушений и с хорошей явкой. Выборы президента в Узбекистане объявили после референдума, по итогам которого вступила в силу новая Конституция.