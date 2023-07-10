Прямой эфир

Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

10 июля 2023 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Действующий глава Узбекистана победил на президентских выборах. Он набрал 87,05 % голосов, заявил глава ЦИК страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана-1

Политологи и наблюдатели заявляют, что процесс голосования прошел без грубых нарушений и с хорошей явкой. Выборы президента в Узбекистане объявили после референдума, по итогам которого вступила в силу новая Конституция.

# Выборы # Шавкат Мирзиеев # Новости Узбекистана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посольство России: США сознались в преступлениях в Украине
10 июля 2023 09:05

Посольство России: США сознались в преступлениях в Украине

Киев хотел ударить по Крымскому мосту тремя ракетами С-200
10 июля 2023 08:42

Киев хотел ударить по Крымскому мосту тремя ракетами С-200

Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО
10 июля 2023 08:22

Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО