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Посольство России: США сознались в преступлениях в Украине

10 июля 2023 09:05
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Российское посольство в Вашингтоне заявило, что Штаты, дав согласие на поставку Киеву кассетных бомб, тем самым фактически признали свою ответственность за совершенные в Украине военные преступления, сообщает РИА Новости.

Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби оправдал это решение президента Америки Джо Байдена потребностью восполнить дефицит конвенциональных вооружений, поступающих украинской армии.

Российское же посольство отметило, что Кирби, говоря о снабжении Украины кассетными боеприпасами, по сути, признал военные преступления и прямо заявил, что такое американское оружие может привести к гибели мирных жителей. Действия администрации США в Украине, по мнению российского представительства, преследуют цель нанести стратегическое поражение России, защищающей свой народ и свою землю. 

В пятницу Пентагон объявил о новой военной помощи Украине, которая будет включать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM.

# Международная политика

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