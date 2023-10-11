Сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть земли Румынии

Румынский сенатор Диана Шошоакэ встречалась в Бухаресте с украинским лидером Владимиром Зеленским, потребовав уважения к румынскому национальному меньшинству в Украине и возврата «территорий». С этими претензиями она и обратилась к президенту, который проехал мимо нее с делегацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Шошоакэ обращалась к румынской общественности с требованием выразить протест против приезда Зеленского и аннулировать его приглашение в страну. Кроме того, она пригрозила президенту Клаусу Йоханнису «поймать» Зеленского в парламенте.

СМИ сообщали о «специальном визите» Зеленского в Румынию 10 октября, когда Бухарест поддержал Киев в условиях зернового кризиса. Это был его первый визит в страну с начала спецоперации.

