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Сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть земли Румынии

11 октября 2023 12:33
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Румынский сенатор Диана Шошоакэ встречалась в Бухаресте с украинским лидером Владимиром Зеленским, потребовав уважения к румынскому национальному меньшинству в Украине и возврата «территорий». С этими претензиями она и обратилась к президенту, который проехал мимо нее с делегацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Шошоакэ обращалась к румынской общественности с требованием выразить протест против приезда Зеленского и аннулировать его приглашение в страну. Кроме того, она пригрозила президенту Клаусу Йоханнису «поймать» Зеленского в парламенте.

СМИ сообщали о «специальном визите» Зеленского в Румынию 10 октября, когда Бухарест поддержал Киев в условиях зернового кризиса. Это был его первый визит в страну с начала спецоперации.
 

# Международная политика # Владимир Путин

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