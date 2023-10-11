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Гагин: российская армия приблизилась к Авдеевке

11 октября 2023 12:21
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Российские военнослужащие приблизились к населенному пункту Бердычи, что расположен к северо-западу от Авдеевки. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, пишет РИА Новости.

Взятие данного населенного пункта даст возможность установить контроль над каналами снабжения авдеевской группировки ВСУ, добавил советник.

Он уточнил также, что началась масштабная операция с целью освобождения Авдеевки. Российская армия намерена взять город в окружение, как это было сделано в Соледаре и Артемовске.

Артиллерия России наносит удары по укреплениям ВСУ, заставляя украинские подразделения отступать или бежать с некоторых позиций. Авдеевка – укрепленный город в ДНР, подконтрольный Киеву, откуда украинскими войсками обстреливаются жилые кварталы Донецка.
 

# Международная политика

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