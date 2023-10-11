Посол РФ допускает, что число погибших в Израиле россиян больше, чем подтверждено

Посол Москвы в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что количество погибших и считающихся пропавшими без вести российских граждан в Израиле может возрасти. Об этом пишет РИА Новости.

Он подтвердил сведения о четырех погибших и шестерых пропавших без вести россиянах, но высказал мнение, что их число может быть выше.

7 октября Израиль оказался под массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа, после которого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы. В качестве ответа армия обороны Израиля развернула в секторе Газа операцию «Железные мечи».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о военном положении и проведении мобилизации. Число жертв среди израильтян превысило 1000 человек, а ХАМАС заявил о более чем 100 пленных.

