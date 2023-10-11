Экс-министр обороны Польши: Украина потеряет независимость без помощи Варшавы

Украина может лишиться своей независимости, при условии, что президент Владимир Зеленский будет укреплять отношения с Германией за счет отказа от связей с Польшей. Об заявил бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич, пишет РИА Новости. Он также отметил, что такой курс Зеленского неприемлем для Варшавы.

Ситуация во взаимоотношениях Киева и Варшавы ухудшилась из-за споров об экспорте украинского зерна через страны Восточной Европы. После того как Европейская комиссия сняла рестрикции на импорт ряда сельскохозяйственной продукции из Украины, Словакия, Венгрия и Польша в одностороннем порядке продлили этот запрет.

В ответ Зеленский обвинил «некоторых друзей» в Европе в том, что они оказывают поддержку России, отказывая ей в покупке украинского зерна. Это повлекло за собой протест со стороны Польши, которая приостановила поставки оружия Украине.