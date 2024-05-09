«Сегодня священный день для всех нормальных людей». Как отметили 9 Мая в разных уголках планеты?

9 мая 1945 вне всяких сомнений – переломная дата в мировой истории. День Великой Победы тогда поставил точку в самой кровопролитной войне. Отмечают этот день во всем мире. В разных странах по-разному. В 2024 году не обошлось без инцидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какой оттенок носили празднования в разных уголках мира, расскажем в нашем следующем сюжете.

В Болгарии центром торжеств стал город Пловдив. Там состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику Алеше.

В стороне не осталась и Молдова. Правда, там действующие власти настаивают на том, чтобы жители страны переключились на западные практики и отмечали в эту дату День Европы. Но, как показывают данные соцопросов и просто сегодняшние кадры из Кишинева, местным все же ближе исконный вариант праздника. Жители столицы развернули гигантское Знамя Победы на площади. Торжества также прошли в Гагаузии и Приднестровье – частично признанных регионах.

В Прибалтике 9 Мая последние несколько лет традиционно проходит напряженно. Жители Литвы жалуются, что в стране практически не осталось монументов, к которым можно было бы принести цветы.

Но как ни старались прибалтийские чиновники «запретить помнить», неравнодушные граждане республики нашли выход. Память погибших за родину они почтили у демонтированных мемориалов. И пусть сегодня там нет гранитных постаментов, зато есть цветы горожан.

Похожая ситуация складывается и в Эстонии. Там полиция арестовала мужчину с гвоздикой. В отношении его заведено дело по статье «Поддержка и оправдание международных преступлений».

Я скажу сразу: категорически полиция будет реагировать, если на кладбище придут люди с запрещенной символикой, символикой агрессора. Как День Победы отмечают за пределами Беларуси? Не обошлось без задержаний. Подробности.

В самой Украине указом президента отмечается не День Победы, а День Европы. Но среди жителей современного Киева есть наследники тех, кто когда-то освобождал его от фашистов. И они помнят подвиг победителей, а потому сегодня несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Правда, пускают туда не всех. На женщину в советской военной форме составили административный протокол. Она отказалась снять гимнастерку, в которой с фронта вернулась ее мама.

Сегодня священный день для всех нормальных людей – День Победы. День Победы над фашизмом.

В Германии тоже отмечают победу над фашизмом. Сотни людей собрались у мемориала в честь павших солдат Красной армии. Не обошлось без задержаний и ограничений со стороны полиции. Так, к памятнику сегодня пропускали группы только по 10 человек. Следовать к монументу жители должны были в сопровождении стражей правопорядка. Но, кажется, и это люди готовы перетерпеть. А на все запреты отвечают песней.