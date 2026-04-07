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«Сегодня ночью». Трамп пригрозил уничтожить иранскую цивилизацию

07 апреля 2026 17:35
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«Сегодня ночью». Трамп пригрозил уничтожить иранскую цивилизацию-0

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть полностью уничтожена, хотя он этого и не хочет. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», – написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее он пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям, если движение через Ормузский пролив не будет открыто. Иран пообещал отреагировать на возможные действия США. С 28 февраля между странами продолжаются взаимные нападки.

Фото: pixabay

# Дональд Трамп # Международная политика

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