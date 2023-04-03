Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи нефти. Вот к чему это привело

Саудовская Аравия и некоторые другие члены ОПЕК внезапно объявили о своем решении сократить добычу нефти более чем на миллион баррелей в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало предупредительной мерой, направленной на поддержание стабильности мирового рынка нефти, а именно – сдержать рост цен на нее. Но организация добилась лишь обратного эффекта. Через несколько часов после этого сообщения цены на углеводородное сырье на мировых рынках мгновенно поползли вверх. Сегодня на торгах стоимость нефти выросла более чем на 7 %, превысив 85 долларов за баррель.