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Сакура принесёт экономике Японии 5 млрд долларов

05 апреля 2023 07:00
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Новости Японии. Цветение сакуры не только красивое, но и прибыльное явление. Нынешний сезон принесет экономике Японии 5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сакура принесёт экономике Японии 5 млрд долларов-1

Красочное природное явление после снятия карантинных ограничений привлекает в страну миллионы туристов. В результате и малый, и крупный бизнес Японии две недели фиксировал необычайно высокую прибыль. Напомним, в этом году сакура в Токио зацвела на 10 дней раньше обычного. А это рекорд за последние 70 лет.

# Растения и цветы # Новости Японии # Фотофакт

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