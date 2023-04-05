Сакура принесёт экономике Японии 5 млрд долларов

Новости Японии. Цветение сакуры не только красивое, но и прибыльное явление. Нынешний сезон принесет экономике Японии 5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красочное природное явление после снятия карантинных ограничений привлекает в страну миллионы туристов. В результате и малый, и крупный бизнес Японии две недели фиксировал необычайно высокую прибыль. Напомним, в этом году сакура в Токио зацвела на 10 дней раньше обычного. А это рекорд за последние 70 лет.