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С 2015 года производство Германии упало на 8%

02 апреля 2024 06:24
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Экономика Германии оказалась на краю пропасти на фоне войны в Украине, однако проблемы берут начало задолго до этого. По мнению аналитиков, эра под названием «Сделано в Германии» подходит к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2015 года производство Германии упало на 8%-1

Промышленное производство страны с 2015 года упало в общей сложности на 8 %. Конфликт в Украине также нанес ущерб энергоемкой промышленности ФРГ. По мнению экспертов, экономический спад имеет множество последствий, особенно в политике, что может повлиять на ситуацию в ходе намеченных на следующий год выборов в стране. Кризис в Германии это «всегда европейский кризис», учитывая, что ее соседи значительно интегрированы в немецкие цепочки поставок.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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