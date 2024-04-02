В Эстонии признали наличие военных НАТО в Украине

На территории Украины уже находится военный персонал каждой страны НАТО. Об этом заявил министр обороны Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, полторы тысячи украинцев прошли обучение в Польше, Великобритании и Эстонии. Теперь оборонные ведомства стран Запада планируют создать тренировочные лагеря в самой Украине, чтобы ускорить процесс обучения. Поскольку постоянные поездки через границу отнимают время. При этом министр исключил вероятность, что европейские солдаты будут «сражаться в окопах Украины».