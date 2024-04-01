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Французские профсоюзы угрожают забастовками во время летней Олимпиады

01 апреля 2024 19:30
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Французские профсоюзы угрожают забастовками во время летних Олимпийских игр в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители организаций отметили, что правительству придется заплатить, чтобы все мероприятия прошли гладко.

Французские профсоюзы угрожают забастовками во время летней Олимпиады-1

Стачками угрожают работники больниц, общественного транспорта и музеев. Недовольство сотрудников вызвано перспективой работать во время отпусков. Некоторые из служащих просят за работу во время Игр бонусы, премии, пособия по уходу за детьми и оплату сверхурочных. Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что соревнования посетят около 16 миллионов человек. Если профсоюзы все-таки решатся осуществить свои планы, то это сильно ударит по репутации французских властей.

# Акции протеста # Новости Франции

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