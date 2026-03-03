МТС обнулил стоимость звонков для белорусов, находящихся в странах Ближнего Востока

Конфликт охватил целый ряд стран Ближнего Востока и Персидского залива. Над большинством из них закрыто воздушное пространство. Известно, что только в Объединенных Арабских Эмиратах сейчас остается около 2,5 тысячи белорусских туристов. И как стало известно, белорусский авиаперевозчик уже приступил к вывозу соотечественников из Дубая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломаты и туроператоры способствуют тому, чтобы продление проживания туристов в отелях было бесплатным. В непростой ситуации на востоке своих абонентов поддерживают и белорусские мобильные операторы. Предоставляют бесплатный роуминг-пакет мобильного интернета и обнуляют стоимость звонков.

Николай Булаш, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании МТС:

Мы понимаем, насколько важно для наших абонентов оставаться на связи со своими близкими в этот непростой период. Поэтому приняли решение полностью обнулить стоимость звонков для тех, кто продолжает находиться в странах Ближнего Востока – ОАЭ, Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн.

До 15 марта 2026 года мы полностью обнулили стоимость звонков. Кроме этого, те абоненты, которые уже совершили звонки, получат возврат денежных средств с 28 февраля по настоящее время.

*На правах рекламы.