Ближневосточный конфликт все ощутимее бьет по Европе, и прежде всего по кошелькам ее жителей. Экономические последствия далекой войны становятся все менее абстрактными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне военной операции США и Израиля против Ирана цена на газ в Европе превысила 750 долларов за тысячу кубометров. В Великобритании стоимость топлива выросла почти на 93 %, достигнув максимума за последние 3 года.

Причина – перебои с производством сжиженного газа в странах Персидского залива и ограничения судоходства через Ормузский пролив, ключевую артерию поставок энергоносителей. Энергокомпании уже предупреждают: политическая нестабильность неизбежно отразится на коммунальных счетах. И явно не в сторону снижения. Дополнительный фактор риска – низкий уровень заполнения подземных хранилищ в ЕС, который сейчас не достигает и 30 %.