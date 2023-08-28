Румыния собирается удвоить транзит украинского зерна

По словам политика, увеличение пропускной способности черноморского порта и других маршрутов позволит увеличить экспорт до 4 миллионов тонн в месяц. Новые меры предполагают разрешение ночного прохода судов с октября и увеличение грузопотока минимум до 14 судов в день. А также открытие большего количества автомобильных пунктов пересечения границы и улучшение железнодорожной инфраструктуры на станциях, граничащих с Украиной. Увеличение размера барж вдвое также означает, что Украине не придется так часто использовать зернохранилища.