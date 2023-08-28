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Румыния собирается удвоить транзит украинского зерна

28 августа 2023 06:29
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Новости Румынии. Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна. Об этом заявил премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румыния собирается удвоить транзит украинского зерна-1

По словам политика, увеличение пропускной способности черноморского порта и других маршрутов позволит увеличить экспорт до 4 миллионов тонн в месяц. Новые меры предполагают разрешение ночного прохода судов с октября и увеличение грузопотока минимум до 14 судов в день. А также открытие большего количества автомобильных пунктов пересечения границы и улучшение железнодорожной инфраструктуры на станциях, граничащих с Украиной. Увеличение размера барж вдвое также означает, что Украине не придется так часто использовать зернохранилища.

# Международная политика # Новости Румынии # Фотофакт

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