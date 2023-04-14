Офицер ВМС США: ситуация в Украине становится катастрофичной для Вашингтона

Вашингтон близок к катастрофе из-за ситуации в Украине, заявил экс-офицер ВМС Америки Байрон Кинг, пишет РИА Новости.

В статье, опубликованной в The Daily Reckoning, он заявляет о том, что американские военные эксперты почти уверены в победе Российской Федерации. Что это значит для нас, задается вопросом Кинг. Мир изменится, перемены будут большими, и американцам уже нужно готовиться к катастрофе. Поражение для Вашингтона будет сравнимо по масштабам с поражениями во Вьетнаме и Афганистане. Ни США, ни Альянс не могут соперничать с Россией в военном плане.

Для Украины в итоге все завершится крайне плохо, а дальше очередь будет за НАТО и существенной частью Европы, подытожил Кинг.