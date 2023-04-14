Дуда раскритиковал Макрона, который выступил за независимость европейских стран от США

Варшава, которая сейчас усиленно вооружается, стремится подтолкнуть своих европейских союзников делать то же самое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По крайней мере, призыв к более интенсивному военному сотрудничеству в рамках НАТО уже прозвучал из уст польского президента. Выступая в Сейме, он заявил, что только это может сделать Польшу и всю Европу намного сильнее. И главная роль в этом отводится США.

По словам Анджея Дуды, безопасность ЕС может быть гарантирована только «великой державой, обладающей значительным военным потенциалом», то есть Соединенными Штатами. В связи с этим он раскритиковал своего французского коллегу, который выступил за независимость европейских стран от Вашингтона.

Варшава же, наоборот, добивалась и будет добиваться постоянного присутствия американского контингента в стране. И уже заметно преуспела на этом пути. В частности, она убедила Вашингтон отправить в Польшу 1 000 военных. Это дополнительно к тем 10 тысячам, которые уже находятся на территории страны.