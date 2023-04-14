​Bloomberg: в ЕС сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ

Многие государства Евросоюза ставят под сомнение успешность наступательной операции со стороны Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.

Bloomberg, ссылаясь на источники, информирует, что наступление украинской армии должно быть направлено на Мелитополь в Запорожской области. В ЕС скептически относятся к возможности ВСУ захватить город. При этом союзники Украины допускают, что военные могут продвинуться на тридцать километров в направлении населенного пункта, занять там позиции, чтобы наносить удары по путям снабжения сил РФ в Запорожской и Херсонской областях.

Но мнению еврочиновников, даже если Украина сумеет продвинуться на такое расстояние, ценой для Киева будут тысячи жизней украинских солдат, а также большие потери в спецтехнике.