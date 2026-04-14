В Великобритании из-за резкого роста цен на топливо участились кражи на автозаправках

В Великобритании из-за резкого роста цен на топливо участились кражи на автозаправочных станциях. По данным местных СМИ, бензин подорожал на 20 %, а дизель – более чем на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне все больше водителей уезжают с заправок без оплаты. Кроме того, активизировались банды, сливающие топливо из баков автомобилей и грузовиков для последующей перепродажи. Не редкость и случаи, когда автовладельцы наполняют канистры или бутылки прямо у колонок и уходят, избегая системы распознавания номерных знаков.