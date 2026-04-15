Найти работу в Литве все сложнее. Страну накрыла волна массовых увольнений

Литву накрыла волна массовых увольнений. За первый квартал этого года число сокращений в республике выросло втрое. Найти работу в стране становится все сложнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О планах по сокращению штатов заявили более 26 крупных компаний – это вдвое больше, чем в 2025 году. Тяжелее всего пришлось металлургической отрасли, где производство фактически остановилось.

Самым громким случаем стало закрытие завода немецкого автогиганта, в результате которого работы лишились сразу 800 человек. Эксперты предупреждают, что дальше положение будет только ухудшаться.

Расходы на зарплаты растут быстрее, чем эффективность труда, что делает литовские товары слишком дорогими для мирового рынка. Власти уже снизили прогнозы развития экономики, опасаясь долгого периода застоя и нехватки рабочих рук в будущем.

Похожая ситуация в промышленном секторе наблюдается в соседних Латвии и Эстонии. Из-за геополитической неопределенности инвесторы массово пересматривают свои планы и отказываются от вложений в регион.