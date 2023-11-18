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В регионах Китая ввели красный уровень опасности из-за снежной бури

18 ноября 2023 16:39
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Новости Китая. В некоторых регионах Китая введен красный уровень опасности из-за снежной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий день в отдельных областях наблюдается сильная метель.

В регионах Китая ввели красный уровень опасности из-за снежной бури-1

Также синоптики обещают обильные дожди, порывистый ветер и похолодание. Погодные условия скажутся на работе местного транспорта, связи и энергоснабжении, предупреждают специалисты. Метеорологи призвали правительство подготовиться к несезонной температуре, а жителям рекомендовали не выходить на улицу без необходимости.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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