В регионах Китая ввели красный уровень опасности из-за снежной бури

Новости Китая. В некоторых регионах Китая введен красный уровень опасности из-за снежной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий день в отдельных областях наблюдается сильная метель.

Также синоптики обещают обильные дожди, порывистый ветер и похолодание. Погодные условия скажутся на работе местного транспорта, связи и энергоснабжении, предупреждают специалисты. Метеорологи призвали правительство подготовиться к несезонной температуре, а жителям рекомендовали не выходить на улицу без необходимости.