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Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Беларусью

19 сентября 2020 11:11
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Новости России. С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Беларусью-1

Пока рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Регулярное авиасообщение между странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Беларусью-4

Напомним, во время визита Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября обсуждался вопрос о возобновлении транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Помимо этого, Россия возобновляет международное авиасообщение с 27 сентября с Республикой Корея.

# Авиасообщение # Александр Лукашенко # Фотофакт

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