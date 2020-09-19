Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Беларусью

Новости России. С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регулярное авиасообщение между странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Пока рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Напомним, во время визита Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября обсуждался вопрос о возобновлении транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Помимо этого, Россия возобновляет международное авиасообщение с 27 сентября с Республикой Корея.