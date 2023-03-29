Минфин Германии предложил сократить поддержку регионов

Новости Германии. Минфин Германии предложил сильно сократить поддержку бюджетов регионов страны. Причина столь радикального заявления весьма убедительна. По словам замглавы ведомства, в казне на это просто нет денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году правительство потратило большие средства на поддержку предприятий и потребителей, которые пострадали от последствий энергетического кризиса, из-за чего в бюджете образовалась дыра, размер которой составил 130 миллиардов евро. Поскольку на этом фоне бюджеты регионов выглядят несколько лучше, то с финансовыми проблемами они должны справляться самостоятельно.