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Минфин Германии предложил сократить поддержку регионов

29 марта 2023 08:41
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Новости Германии. Минфин Германии предложил сильно сократить поддержку бюджетов регионов страны. Причина столь радикального заявления весьма убедительна. По словам замглавы ведомства, в казне на это просто нет денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин Германии предложил сократить поддержку регионов-1

В 2022 году правительство потратило большие средства на поддержку предприятий и потребителей, которые пострадали от последствий энергетического кризиса, из-за чего в бюджете образовалась дыра, размер которой составил 130 миллиардов евро. Поскольку на этом фоне бюджеты регионов выглядят несколько лучше, то с финансовыми проблемами они должны справляться самостоятельно.

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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