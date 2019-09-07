Робот «Фёдор» прошёл все тесты в космосе и вернулся на землю

Новости России. Робот-космонавт «Федор» благополучно вернулся на Землю. Спускаемый аппарат, перевозивший андроида, приземлился в казахстанской степи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На МКС «Федор» успешно прошел все испытания – он использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей, а также некоторые другие операции. Этот полет также имел большое значение и для космического корабля «Союз», доставившего робота на МКС – на «Союзе» аналоговую систему управления впервые заменили на цифровую.