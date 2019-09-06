В Норвегии сошёл оползень, о котором геологи предупреждали 5 лет

Долгое время она периодически сдвигалась: порой до 20 сантиметров за день. Люди, живущие у подножья, были вынуждены покинуть свои дома.

Однако это обстоятельство их никак не огорчило, опасному явлению местные обрадовались и вздохнули с облегчением, так как до этого они жили в постоянном страхе, ожидая обрушения.