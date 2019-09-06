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В Норвегии сошёл оползень, о котором геологи предупреждали 5 лет

06 сентября 2019 12:58
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Новости Норвегии. Обрушилась самая неустойчивая часть горы Маннен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Норвегии сошёл оползень, о котором геологи предупреждали 5 лет -1

Долгое время она периодически сдвигалась: порой до 20 сантиметров за день. Люди, живущие у подножья, были вынуждены покинуть свои дома.

В Норвегии сошёл оползень, о котором геологи предупреждали 5 лет -4

Однако это обстоятельство их никак не огорчило, опасному явлению местные обрадовались и вздохнули с облегчением, так как до этого они жили в постоянном страхе, ожидая обрушения.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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