Лос-Анджелес охвачен протестами. Главное

В Лос-Анджелесе начались протесты против задержания нелегальных иммигрантов, которые переросли в беспорядки. Об этом пишет ТАСС. 6 июня начались массовые задержания нелегальных мигрантов, а 7 июня под стражей уже было 44 человека.

Демонстранты перекрывали дороги, поджигали автомобили и вступали в столкновения с полицией. В ответ американский лидер Дональд Трамп направил в город 2000 военнослужащих Национальной гвардии, объявив протесты беспорядками.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал отменить указ Трампа.

Протесты распространились и на Сан-Франциско, где также были произведены аресты.

Международное сообщество выразило обеспокоенность ситуацией.