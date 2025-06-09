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Лос-Анджелес охвачен протестами. Главное

09 июня 2025 12:53
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Лос-Анджелес охвачен протестами. Главное-0

В Лос-Анджелесе начались протесты против задержания нелегальных иммигрантов, которые переросли в беспорядки. Об этом пишет ТАСС.  6 июня начались массовые задержания нелегальных мигрантов, а 7 июня под стражей уже было 44 человека.

Демонстранты перекрывали дороги, поджигали автомобили и вступали в столкновения с полицией. В ответ американский лидер Дональд Трамп направил в город 2000 военнослужащих Национальной гвардии, объявив протесты беспорядками.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал отменить указ Трампа. 

Протесты распространились и на Сан-Франциско, где также были произведены аресты. 

Международное сообщество выразило обеспокоенность ситуацией.

Фото: pixabay

# Международная политика

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