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Суд Берлина разрешил использовать украинский флаг на 8 и 9 мая, а российский и советский – нет

06 мая 2023 16:48
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Новости Германии. Европа в преддверии великого праздника – Дня Победы – удивляет все более абсурдными решениями. Суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Суд Берлина разрешил использовать украинский флаг на 8 и 9 мая, а российский и советский – нет-1

При этом ограничения на российский и советский символы остаются в силе. Поражает предлог, которым пытаются прикрыться власти ФРГ. В Берлине произошедшее объяснили стремлением достойно почтить «память павших воинов советской армии». 

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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