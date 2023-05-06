Суд Берлина разрешил использовать украинский флаг на 8 и 9 мая, а российский и советский – нет

Новости Германии. Европа в преддверии великого праздника – Дня Победы – удивляет все более абсурдными решениями. Суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.