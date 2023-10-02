Результаты выборов в Словакии могут стать проблемой для Запада

Новости Словакии. Результаты парламентских выборов в Словакии могут стать настоящей проблемой для Запада и изменить ход украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые опасения в ЕС появились еще до победы партии Роберта Фицо, ведь экс-премьер Словакии всегда придерживался пророссийской позиции. А важной частью его предвыборной кампании стал отказ от военной и финансовой помощи Украине. Также Фицо обещал приложить все усилия, чтобы как можно скорее достичь мирных переговоров.