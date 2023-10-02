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Результаты выборов в Словакии могут стать проблемой для Запада

02 октября 2023 18:18
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Новости Словакии. Результаты парламентских выборов в Словакии могут стать настоящей проблемой для Запада и изменить ход украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые опасения в ЕС появились еще до победы партии Роберта Фицо, ведь экс-премьер Словакии всегда придерживался пророссийской позиции. А важной частью его предвыборной кампании стал отказ от военной и финансовой помощи Украине. Также Фицо обещал приложить все усилия, чтобы как можно скорее достичь мирных переговоров.

Результаты выборов в Словакии могут стать проблемой для Запада-1

И для этого у страны есть все средства: Словакия является важным центром поставок оружия украинцам. Также именно в этой стране расположены ремонтные мастерские и завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

# Международная политика # Новости Словакии # Фотофакт

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