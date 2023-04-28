Резников: Украина готова к контрнаступлению

Воинские формирования Украины находятся в состоянии боевой готовности к переходу в наступление и ожидают соответствующего решения руководства, заявил министр украинского оборонного ведомства Алексей Резников, пишет РИА Новости.

По его словам, подготовительные действия на стадии завершения. Резников отметил, что украинским войскам поставляется современное боевое оружие, но не все необходимые технические средства к настоящему моменту поступили.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о вероятном проведении контрудара в весенний или летний период, а одним из вероятных направлений может оказаться Запорожская область, с тем чтобы подойти к побережью Азовского моря. По утверждению бойца спецназа «Ахмат» Алаты Алаудинова, если в Киеве примут решение о проведении контратаки, это будет последней «песней», так как украинские вооруженные формирования измотаны и более не смогут подпитываться свежими боевыми силами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ внимательно изучает поступающие сведения об украинском контрударе и будет принимать это во внимание при планировании спецоперации.