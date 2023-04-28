Ракета ВСУ попала в маршрутку в Донецке, 7 человек погибли

Украинский снаряд попал в маршрутное такси в Донецке в пятницу, 28 апреля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин, приводит его слова РИА Новости.

По предварительным данным жертвами атаки со стороны ВСУ стали семь человек. Среди погибших есть ребенок, подтвердил информацию врио главы ДНР Денис Пушилин. Сообщается, что еще 10 человек пострадали. С ранениями различной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения.

Мэр Донецка заявил, что с украинской стороны было два обстрела. По десять снарядов были выпущены с разницей в 60 секунд. Они попали на территорию в районе торгового центра, в здание, расположенное на стадионе и Республиканского травматологического центра.