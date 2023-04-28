В Великобритании работники железной дороги намерены провести новые забастовки

Новости Великобритании. Великобритании вновь грозит транспортный коллапс. Железнодорожники страны объявили о решении провести три новые забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом послужил провал переговоров профсоюзов с властями о повышении зарплаты. В знак протеста 13 и 21 мая не выйдут на работу машинисты поездов.

Еще одна стачка намечена на 3 июня – это день финала национального чемпионата Англии по футболу. По традиции в это время в Лондон приезжают сотни тысяч болельщиков со всей страны. Если к тому времени профсоюзы и транспортные компании не договорятся, это может привести к беспорядкам. Но тем не менее железнодорожники считают, что таким образом они привлекут внимание к проблемам в отрасли.