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Newsweek: планирующие авиабомбы РФ серьёзно угрожают Украине

28 апреля 2023 11:10
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У Российской Федерации есть возможность использовать свои планирующие бомбы вне зоны досягаемости украинской противовоздушной обороны. Такую информацию украинский военный эксперт Александр Коваленко озвучил изданию Newsweek, пишет РИА Новости. 

Он прокомментировал, что таким образом Россия может масштабно атаковать без огромных вложений: производство этих авиабомб баснословных денежных вливаний не требует. О том, что такое оружие способно нанести колоссальный урон противнику заявил и американский военный эксперт Гай МакКардл. Это фантастическое оружие, сказал он Newsweek.

# Международная политика

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