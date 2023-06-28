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Полковник ВС США Макгрегор: ВСУ на грани полного развала

28 июня 2023 07:10
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Украинские военные полностью деморализованы. Это последний вздох для Зеленского и его окружения. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, информирует РИА Новости. 

По его словам, в Вооруженных силах Украины увеличились случаи дезертирства на российскую сторону и вообще с поля боя. Украинцы любыми способами избегают военной службы любого рода. У режима Зеленского огромные проблемы, заявил Макгрегор. Он конкретизировал, что украинская армия уничтожается в ходе неудачной контрнаступательной операции, а новобранцев нет, чтобы восполнить потери. Это последний вздох для украинского президента Зеленского, его окружения и сторонников, сказал полковник. 

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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