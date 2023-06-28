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После убийства полицией подростка в пригороде Парижа начались беспорядки

28 июня 2023 07:25
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Новости Франции. Беспорядки начались в парижском пригороде Нантер после убийства полицией 17-летнего подростка, оказавшего сопротивление при задержании. Группы людей поджигают баррикады и машины, мусорные баки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После убийства полицией подростка в пригороде Парижа начались беспорядки-1

Полицию забрасывают петардами, правоохранители отвечают слезоточивым газом. Пользователи в социальных сетях пишут, что беспорядки перекинулись и на другие пригороды французской столицы. Накануне полицейские хотели остановить автомобиль, за рулем которого находился 17-летний водитель. Подросток не подчинился этому требованию, и полицейские выстрелили в него.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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