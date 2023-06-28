После убийства полицией подростка в пригороде Парижа начались беспорядки

Новости Франции. Беспорядки начались в парижском пригороде Нантер после убийства полицией 17-летнего подростка, оказавшего сопротивление при задержании. Группы людей поджигают баррикады и машины, мусорные баки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицию забрасывают петардами, правоохранители отвечают слезоточивым газом. Пользователи в социальных сетях пишут, что беспорядки перекинулись и на другие пригороды французской столицы. Накануне полицейские хотели остановить автомобиль, за рулем которого находился 17-летний водитель. Подросток не подчинился этому требованию, и полицейские выстрелили в него.