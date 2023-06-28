Прямой эфир

Байден заявил, что у Китая серьезные проблемы

28 июня 2023 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский лидер Джо Байден сообщил, что у Китайской Народной Республики «колоссальные» проблемы. Конкретизировать заявление президент Штатов не стал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома. 

Сообщается, что Байден выступал на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную компанию. В какой-то момент американский лидер перевел тему на Китай, сообщив о том, что в стране есть огромные проблемы. После Байден добавил, что не будет вдаваться в подробности. 

Сообщается, что ранее, когда американский лидер Байден делал подобные заявления относительно КНР, он подразумевал трудности экономического характера. 

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
Кулеба заявил, что Украина приглашена только на поля саммита НАТО
28 июня 2023 06:18

Кулеба заявил, что Украина приглашена только на поля саммита НАТО

Саудовская Аравия встречает паломников
28 июня 2023 06:16

Саудовская Аравия встречает паломников

Швеция и Турция проведут переговоры в Брюсселе
28 июня 2023 06:15

Швеция и Турция проведут переговоры в Брюсселе