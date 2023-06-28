Байден заявил, что у Китая серьезные проблемы

Американский лидер Джо Байден сообщил, что у Китайской Народной Республики «колоссальные» проблемы. Конкретизировать заявление президент Штатов не стал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

Сообщается, что Байден выступал на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную компанию. В какой-то момент американский лидер перевел тему на Китай, сообщив о том, что в стране есть огромные проблемы. После Байден добавил, что не будет вдаваться в подробности.

Сообщается, что ранее, когда американский лидер Байден делал подобные заявления относительно КНР, он подразумевал трудности экономического характера.