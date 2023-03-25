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Режим дал сбой – у Киева возникли проблемы с призывом новых бойцов для армии

25 марта 2023 14:46
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Новости Украины. Украинский режим снова дал сбой. У Киева возникли проблемы с призывом новых бойцов для армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим дал сбой – у Киева возникли проблемы с призывом новых бойцов для армии-1

Такая информация появилась в американском издании The Wall Street Journal. Все чаще пополняют украинские ряды люди, которые не просто не хотят служить, но и не умеют этого делать. Тем временем число уклонистов в стране непрерывно растет. Издание приводит примеры тех, кто пытается покинуть Украину разными способами либо прячется от мобилизации внутри страны.

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# Армия # Новости Украины # Фотофакт

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