Новости Украины. Украинский режим снова дал сбой. У Киева возникли проблемы с призывом новых бойцов для армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая информация появилась в американском издании The Wall Street Journal. Все чаще пополняют украинские ряды люди, которые не просто не хотят служить, но и не умеют этого делать. Тем временем число уклонистов в стране непрерывно растет. Издание приводит примеры тех, кто пытается покинуть Украину разными способами либо прячется от мобилизации внутри страны.