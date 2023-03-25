НАТО по инициативе Польши проведёт учения вблизи Калининградской области

НАТО продолжает провокации у границ Союзного государства. Альянс по инициативе Польши проведет военные учения вблизи Калининградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в них примут инженерные и сухопутные войска, а также военно-морской флот и батальонно-тактическая группировка НАТО. Всего 2,5 тысячи военнослужащих и 500 единиц военной техники. По сценарию учений совместные силы Альянса отработают форсирование реки с помощью инженерных войск, но основная задача – маневрирование в случае захвата заложников и разведка ВМФ в направлении Гданьского и Вислинского заливов. Маневры в районе Балтийской косы начнутся уже в понедельник, 27 марта, и продлятся до 31 марта.