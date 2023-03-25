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НАТО по инициативе Польши проведёт учения вблизи Калининградской области

25 марта 2023 14:40
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НАТО продолжает провокации у границ Союзного государства. Альянс по инициативе Польши проведет военные учения вблизи Калининградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО по инициативе Польши проведёт учения вблизи Калининградской области-1

Участие в них примут инженерные и сухопутные войска, а также военно-морской флот и батальонно-тактическая группировка НАТО. Всего 2,5 тысячи военнослужащих и 500 единиц военной техники. По сценарию учений совместные силы Альянса отработают форсирование реки с помощью инженерных войск, но основная задача – маневрирование в случае захвата заложников и разведка ВМФ в направлении Гданьского и Вислинского заливов. Маневры в районе Балтийской косы начнутся уже в понедельник, 27 марта, и продлятся до 31 марта.

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# Военные учения # Фотофакт

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