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Из хостелов в Берлине выселяют украинских беженцев. Так в стране готовятся к началу турсезона

25 марта 2023 14:44
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В Германии готовятся к началу туристического сезона. Из столичных хостелов начали выселять украинских беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из хостелов в Берлине выселяют украинских беженцев. Так в стране готовятся к началу турсезона-1

Без комфортного и бесплатного проживания в центре Берлина остались почти 150 человек. Как оказалось, границы есть не только у государства, но и у гостеприимства. Ранее оплатить жилье потребовали и польские власти – в случае если беженцы пребывают в стране более четырех месяцев.

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# Беженцы # Фотофакт

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