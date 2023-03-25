Из хостелов в Берлине выселяют украинских беженцев. Так в стране готовятся к началу турсезона

В Германии готовятся к началу туристического сезона. Из столичных хостелов начали выселять украинских беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без комфортного и бесплатного проживания в центре Берлина остались почти 150 человек. Как оказалось, границы есть не только у государства, но и у гостеприимства. Ранее оплатить жилье потребовали и польские власти – в случае если беженцы пребывают в стране более четырех месяцев.