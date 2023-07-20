Наемник из Австралии, сражающийся в Украине в рядах «Международного легиона» ВСУ, рассказал о своем недовольстве поступками командиров Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в интервью радиостанции ABC в эфире программы The World Today, передает РИА Новости.

Наемник рассказал, что за распространение информации о непрофессионализме командиров ВСУ украинцам и другим наемникам грозят последствия и угрозы. Он отметил, что везде царит реальная мясорубка, повсюду смерть и опасность, и призвал к немедленным действиям по разрешению сложившейся критической ситуации. Действия военных, которые он видел, были категорически несовместимы с армейскими стандартами и непозволительны с точки зрения армейской этики. При этом наемник опасается за свою жизнь в связи с возможными последствиями его слов.