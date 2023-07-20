Протестующие в Ираке взяли штурмом посольство Швеции и подожгли

Сотни протестующих 20 июля утром взяли штурмом и подожгли посольство Швеции в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцию организовали в преддверии анонсированного в Стокгольме сожжения Корана, на что ранее было получено разрешение шведской полиции. Сотрудники захваченной в Багдаде дипмиссии не пострадали. Министерство иностранных дел Ирака осудило действия демонстрантов, местные власти поручили сотрудникам служб безопасности расследовать произошедшее и принять меры для установления виновных.